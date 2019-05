The examples populate this alert with dummy content

VISITA ILUSTRE El modisto Lorenzo Caprile visita l'Escola d'Art Caprile ha dado una conferencia en el salón de actos del IVAM CADA Alcoi y ha analizado la situación actual del textil en Alcoy y a nivel general en Europa viernes, 17 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El conocido modisto Lorenzo Caprile ha visitado la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, EASDAlcoi, y ha dado una conferencia en el salón de actos del IVAM CADA Alcoi. Desde su trayectoria profesional de más de 25 años, ha analizado el sector textil en Alcoy en su comparecencia ante la prensa y ha explicado que no es un problema del textil de Alcoy o de la Comunidad Valenciana, sino de toda Europa por motivo de la globalización. Caprile ha puesto como ejemplo poblaciones italianas clásicas como Prato que también han sufrido estos problemas. A su vez ha firmado ejemplares de su libro 'De qué hablamos cuando hablamos de estilo'. La conferencia ha sido muy participativa, puesto que ha querido que los alumnos le preguntasen en todo momento y les ha advertido de las complicaciones y la dureza del mundo de la moda. En todo momento ha estado acompañado por la directora del centro, Pilar Blasco, y su directiva.