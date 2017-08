The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO El Molí del Salt de Benilloba ya es Bien de Relevancia Local La protección patrimonial del molino, del siglo XVIII, permitirá exigir a los propietarios que se responsabilicen de su recuperación miércoles, 02 de agosto de 2017 El Molí del Salt, la antigua Fàbrica de la Llum, ya forma parte del patrimonio de manera oficial. La ampliación de la normativa de la Generalitat que permite, desde este año, catalogar los molinos hidráulicos como Bien de Relevancia Local ha consentido que, desde el 1 de agosto, el molino más singular del Comtat pase a ser BRL. Un paso clave para exigir la recuperación de su estructura, abandonada por sus propietarios, como explica el concejal Jordi Jiménez: "Nosotros ya hace tiempo que iniciamos este expediente porque queríamos reconocer este bien como patrimonio (...) La catalogación del molino como BRL le otorga una protección especial, lo que nos otorga más fuerza para instar a sus propietarios a que lo mantengan, ya que actualmente no podíamos". Desde la Concejalía apuestan por conseguir ahora la declaración de Paraje Natural Protegido del enclave que rodea el molino, infraestructura que se remonta al siglo XVIII. Imagen: guillemtorres.blogspot.com