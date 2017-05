The examples populate this alert with dummy content

HISTORIES NOSTRES El Molinar i la seua història Ricard Bañó parla del riu i del brollador que ha abastit la ciutat des de la seua fundació lunes, 22 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Històries Nostres (22/05/2017) El riu Molinar té una història paral·lela a la d'Alcoi. La seua documentació, com a Riu de los Molinos, data de 1256, set anys abans de la fundació d'Alcoi. Ricard Baño, aporta dades interessants sobre aquest riu que va facilitar la instal·lació de molins fariners prop del seu llit. La Font del Molinar abastirà tambè a la població.