PATRIMONIO El Molinar se queda sin el 1,5% cultural del Ministerio Fomento excluye al conjunto industrial, declarado BIC en 2005, de las ayudas, que en general dejan fuera al conjunto de la provincia miércoles, 27 de marzo de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2019) Fomento desestima la recuperación de El Molinar para las ayudas del 1,5% cultural. La resolución a la convocatoria 2018 del Ministerio da a conocer los 11 proyectos de Valencia y Castellón en los que invertirá 3,2 millones de euros en la recuperación y puesta en valor el patrimonio histórico. Lorena Zamorano, concejal de Patrimonio, lamenta que Alcoy haya vuelto a quedar fuera. "La provincia de Alicante no ha logrado ninguna subvención del 1,5% cultural; continuaremos intentándolo, evidentemente. No sabemos los motivos porque no tenemos la resolución". Fomento ya desestimó el proyecto de la manzana de Rodes, por no contar con la declaración de Bien de Interés Cultural, condición que sí se cumple en el conjunto del Molinar desde 2005. El concejal de Compromís, Marius Ivorra, resalta su potencial no solo turístico sino histórico cultural. "Es un yacimiento industrial de primer orden y, por poco que quede, se tiene que mantener ese equilibrio entre el turismo y la arqueología". El candidato a la alcaldía del PP, Quique Ruiz, plantea la necesidad de un plan director para la conservación de la zona y uno especial de Protección. "Ya lo ha señalado Alcoy Industrial: es necesario un plan que nos diga qué se ha de hacer en el conjunto de una zona que es muy amplia, también ese especial, que debería de tener como BIC que es". El Ayuntamiento ha sacado a concurso las obras del Centro de Interpretación que consistirán en la rehabilitación de la fábrica de Els Solers y su dotación tecnológica. El proyecto está cofinanciado por la Generalitat y Fondos Feder.