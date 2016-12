The examples populate this alert with dummy content

PANTANO DE BENIARRÉS El momento de una reivindicación histórica Los alcaldes de Planes y Beniarrés solicitan por escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar que aproveche la sequía del embalse que se encuentra entre ambos municipios para limpiarlo martes, 20 de septiembre de 2016 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/09/2016) Los alcaldes de Beniarrés y Planes, Luís Miguel Tomás y Javier Sendra, han presentado este martes, 20 de septiembre, un escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que solicitan una limpieza del pantano, actualmente al 3,7% de su capacidad total. Tomás, de Beniarrés, explica que esta reivindicación histórica podría terminar con el dragado del embalse aprovechando la poca cantidad de agua actual a causa de la sequía. El objetivo es eliminar el lodo que se ha ido acumulando en su interior. Los alcaldes de sendos municipios tienen una segunda petición: reclamar a la CHJ una contraprestación económica por los problemas que el pantano ha ido acarreando a los ayuntamientos, como el tratamiento contra la plaga del mosquito, que supone un coste de hasta 8.000 euros. De la respuesta de la Confederación depende el rumbo que tomará el pantano, fruto de muchas reivindicaciones a lo largo de este tiempo.