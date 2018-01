The examples populate this alert with dummy content

ARREL El monstre dels xiquets malcreguts: la Quarantamaula Encetem el segon programa dedicat als nostres monstres de la mà de l'escriptor Francesc Gisbert - En Arrel parlem de la quarantamaula, un espantacriatures d'origen demoníac miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (03/01/2018) Quarantamaula, Corantameula, Cucamaula o Quicamaula és una criatura misteriosa, d'origen demoníac, un ésser fantàstic propi de l'imaginari valencià de la por. Així ens ho explica en Arrel l'escriptor Francesc Gisbert. En aquesta segona tanda de Els nostres monstres en la cultura popular, exposició a càrrec d'Andana Editorial, descobrim a aquest espantacriatures que els adults utilitzaven per a fer por als xiquets que no feien cas i es portaven malament. Molt útil en aquestes dates en què els Reis Mags encara estan decidint quins nens mereixen o no els seus regals.