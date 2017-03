The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El Montmartre de la Llaganya La filà Almogávares saca a la calle a pintores y músicos para celebrar su año de capitán miércoles, 22 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/03/2017) El Centro de Alcoy va a ser este sábado un reflejo de Montmartre, el barrio bohemio de París, gracias a la sugerente propuesta cultural de la filà Almogávares, la del capitán cristiano. Reunirá a artistas plásticos que pintarán en plena calle, ofrecerá clases maestras de dibujo y, tras una comida popular, grupos locales harán bailar a la Plaça de Dins. La iniciativa tiene carácter solidario a través de la venta de camisetas cuya recaudación se destinará a la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer. Con Art al carrer, la filà Almogávares y su capitán, el pintor Luis Sanus, pretenden fusionar la Fiesta y la Cultura. Y hacerlo delante del público para “dar visibilidad de manera festiva al arte alcoyano”. La idea tiene su origen en la galería La Nómada, de la que el capitán fue socio junto a otros artistas, como el añorado Raül Botella, que firma el cartel anunciador. “Es un homenaje porque del colectivo la Nómada surgió hace años la idea de organizar una jornada de arte en la calle como la que ahora hemos preparado”, afirma Sanus. Más de 20 artistas se pondrán delante del caballete el próximo sábado por la mañana en la Plaça de Dins. Ignacio Trelis, Manolo Arjona, Carlos Merchán, Jesús Cees, Jordi Sellés o Paz Sorolla son solo algunos de los pintores alcoyanos que participan en este proyecto. Las obras que vayan creando se proyectarán en una pantalla gigante. Por la mañana, aparte de esta exhibición, habrá clases maestras de dibujo anatómico, de caligrafía gótica y jaspeado. Una comida popular reforzará a mediodía el carácter festivo de la jornada, que seguirá por la tarde con música. A partir de las 17.00 horas dominarán el escenario Arthur Caravan, Júlia, Joe Pask o Mox, entre otros. Los conciertos serán continuos y tendrán una duración de tres cuartos de hora. Luis Sanus agradece el esfuerzo de las bandas para sumarse a esta iniciativa con mucho arte y, como no, con mucha fiesta.