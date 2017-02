The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS El moro de Segrelles llama a los visitantes del MAF La Asociación de San Jorge instala una gran lona para facilitar el acceso al museo y mejorar la imagen del Centro histórico de Alcoy lunes, 06 de febrero de 2017 La Asociación de San Jorge ha instalado en una de las paredes laterales del edificio del Museu Alcoià de la Festa (MAF) una gran lona con la que indica su ubicación a los visitantes. La imagen de reclamo es una ilustración del maestro José Segrelles, que fue portada de la Revista de Fiestas en 1959. La lona está instalada en la fachada que recae sobre la Placeta del Fossar. Con una altura de más de 8 metros, se puede divisar desde diferentes puntos, especialmente desde el puente de San Jorge. El objetivo del proyecto es doble, como explica José Pascual, director del MAF: “Por una parte, ocultar la gran superficie descrita que había resultado de la antigua demolición de la casa adyacente al número 62, actual sede del MAF y que no presentaba un aspecto homogéneo por tratarse de una pared maestra entre edificios, y por otra, poder utilizar un reclamo publicitario que fijara la sede del MAF en el entorno del barrio”. El diseño de la lona microperforada es obra del asesor artístico de la Asociación de San Jorge, Ignacio Treils, que ha creado dos elementos diferenciados: en la parte izquierda destaca la imagen del moro pintado por el maestro Segrelles en el año 1959; la parte derecha está compusta por una composición con los escudos de les filaes a modo de enmarcación coral de los logotipos y marcas del museo y de la propia Asociación de San Jorge. El resultado es una magnífica imagen que servirá de "colosal antesala gráfica para los visitantes que se acerquen a la Placeta del Fossar a visitar el MAF".