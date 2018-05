The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El motor de la caridad Servinegar inicia la cuarta campaña solidaria de recogida de alimentos para el Economato interparroquial de Cáritas jueves, 10 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (09/05/2018) Servinegar inicia la cuarta campaña solidaria de recogida de alimentos para el Economato interparroquial de Cáritas. Manolo García, gerente del taller, ha detallado en Hoy por Hoy Alcoy las ventajas que tendrán los que participen aportando 3 kilos de alimentos. "Realizamos una revisión de 20 puntos funcionales del vehículo y servicio long life que consiste en alargar y texturizar los puntos clave". La campaña comenzó el 7 de mayo y se prolongará hasta finales de mes. La intención es garantizar el abastecimiento de alimentos básicos al Economato de cara al verano. "Es cierto que ha bajado el número de usuarios, pero toda ayuda es bien acogida", destaca Rafael Tortosa, director del Economato Interparroquial de Cáritas.