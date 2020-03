The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El mundo del sueño El doctor Eloy Mora y la enfermera Noelia Sánchez hablan sobre la importancia del sueño, su higiene o de las patologías derivadas por la falta de dormir viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/03/2020) Eloy Mora, médico neurofisiológico clínico, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Virgen de los Lirios y Noelia Sánchez, enfermera de esta unidad, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para hablar sobre qué es el sueño, por qué dormimos o las patologías más comunes que se derivan por la falta de dormir. Una entrevista en la que hemos conocido muchos aspectos del mundo del sueño.