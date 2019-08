The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El murero Raúl González podría volver al Alcoyano El central, criado en la cantera alcoyanista, está cerca de convertirse en una nueva incorporación - Ha jugado en equipos como el Mallorca B, At. Madrid B y el filial del Deportivo de La Coruña jueves, 08 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El central murero Raúl González Valls podría volver al Alcoyano. El jugador nacido en Muro y criado en la cantera alcoyanista está cerca de convertirse en nuevo jugador blanquiazul. Raúl ha pasado por los filiales del Mallorca, At. de Madrid y Deportivo de la Coruña. Tiene 26 años y mide 1,90 metros. Puede jugar tanto como central diestro como central zurdo y con su altura se convertirá el jugador clave en las acciones a balón parado tanto en defensa como en ataque. Raúl González se convertiría en el último fichaje de la temporada a la espera de saber qué sucede con la salida o no de De Lerma. Se espera que se acabe de concretar y de este modo dejaría una ficha libre sénior y permitiría al secretario técnico Josele González realizar otra incorporación. El Alcoyano jugará mañana en Torrelllano a las 20 horas su cuarto partido de pretemporada.