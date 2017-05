The examples populate this alert with dummy content

DESCENSO El Muro dice adiós a Tercera División Después de seis temporadas en la categoría, el club desciende a Preferente donde jugará la próxima campaña – Una vez acabe la Liga la directiva se reunirá para decidir tanto su continuidad como el sistema institucional y deportivo martes, 09 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/05/2017) Tras seis temporadas en Tercera División, el Muro CF jugará la próxima campaña 2017-2018 en Regional Preferente. A pesar de que en las últimas seis jornadas el equipo ha conseguido 14 puntos de los 18 posibles con cuatro victorias y dos empates, el pasado fin de semana la victoria de su rival directo, el Buñol, hizo descender matemáticamente al club murero. La reacción, según el presidente, Roberto Ferrándiz, ha llegado demasiado tarde como para evitar el descenso. “La temporada ha sido muy mala porque empezamos con un entrenador, no ganábamos ningún partido, trajimos a otro entrenador y continuamos con la misma dinámica. Cambiamos a algunos jugadores, otros se quisieron ir, fichamos a otros. Después entró como entrenador uno de la casa, el que era segundo entrenador y desde entonces fuimos bien pero no hemos llegado a tiempo”. Los últimos resultados han llegado de la mano del jugador Cristian Ferrandis, tercer entrenador en esta temporada. Llegó al banquillo que en las jornadas previas habían ocupado Paco Arcos y Fernando García Sanjuán. Roberto Ferrándiz, presidente del club desde el año pasado, explica que la junta directiva se va a reunir en cuanto acabe la temporada para debatir su continuidad. “Cuando acaben las fiestas nos reuniremos para planificar, si todos dimitimos, a ver quiénes entran o si entra un grupo…pero no hay nada concretado”. En el ámbito deportivo, el equipo se ajustará a la nueva categoría, aunque los dirigentes, deben dilucidar si apuestan por un modelo de cantera o buscan futbolistas de fuera tal y como explica Ferrándiz. “Es difícil saber lo que va a pasar porque al bajar de categoría el sistema es diferente. Es preferente y nosotros somos un equipo de Tercera que pagábamos, poco, pero pagábamos, la prueba está en que vamos a pagarles a los jugadores el mes de abril y la mitad de mayo. En Preferente normalmente no se puede pagar, ni siquiera lo que pagábamos nosotros. Todavía se tiene que plantear para ver el sistema, si serán jugadores de casa, de fuera…todavía está todo en estudio”. El Muro se despide de la Tercera División este jueves 11 de abril a las 20 horas en La Llometa frente el Villarreal C, en partido adelantado con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos.