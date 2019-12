The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El museo de Camilo en Alcoy tendrá más de 300 piezas de exposición Solucionadas las trabas con la familia, el Ayuntamiento espera cerrar en enero el inventario de piezas de exposición viernes, 20 de diciembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/12/2019) El Ayuntamiento de Alcoy espera cerrar el próximo mes de enero el inventario de las piezas que compondrán el futuro Museo de Camilo Sesto en Alcoy. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy que en esta reunión acabará de concretarse con el heredero universal de Camilo Sesto los objetos personales, profesionales, premios y reconocimientos que conformarán dicha colección. Calcula que contará con "entre 300 y 400 piezas". Avanza Francés en la entrevista, que el museo que combinará la exposición temporal de objetos con la permanente. Con el inventario cerrado, en 2020 comenzaría a redactarse el proyecto. El alcalde ha explicado los avances de la proyección de la figura de Camilo Sesto en Alcoy, en la entrevista concedida a Radio Alcoy para explicar la experiencia en los Premios Ondas junto a Juan Jordá, director de Radio Alcoy. El caballo alado que otorgó el jurado a Camilo Sesto por su trayectoria musical, en su última edición, es una de las piezas que se incorporará al futuro museo. Antes ha pasado por unos instantes por EAJ12, emisora que en sus inicios musicales Camilo consideraba como su casa, por el tiempo que en ella pasaba.