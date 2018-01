The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El Museo del Juguete de Ibi bate récord de visitantes con 22.690 personas en 2017 Del total de curiosos que se acercaron el año pasado a las instalaciones el 42%, la cifra más elevada, procedía de otros municipios de la Comunitat Valenciana lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Museo del Juguete de Ibi recibió en 2017 a un total de 22.690 personas. La cifra, que evidencia la evolución en las visitas al museo, supera en hasta 500 la más alta desde que la muestra comenzó su nueva etapa en las instalaciones de la antigua fábrica Payá. La procedencia de los visitantes es muy diversa, siendo el 34% locales, el 42% de otros municipios de la Comunidad Valenciana y el 19% del resto de España. Del total, un 2% procede de otros países, como Suiza, Rusia, Senegal, Bélgica, México, Estados Unidos y Australia, entre otros, lo que demuestra el gran interés que despierta el mundo del juguete. En el transcurso del año, además de la exposición permanente, los visitantes han podido disfrutar de las siguientes muestras temporales: un monográfico de la fábrica Rico, inaugurada el 7 de octubre de 2016 y que permaneció abierta todo el mes de enero, Proyectando Amor 3.0, desde febrero hasta mayo, Cada bicicleta una historia, que estuvo durante mayo y junio, la exposición colectiva Històries de Joguets, desde julio hasta septiembre, y la exposición fotográfica de arqueología industrial Vestigis, que se inauguró en octubre. Al mismo tiempo, el museo ha habilitado un espacio para pequeñas exposiciones temporales en la Sala Permanente donde, hasta el momento, ha expuesto una colección de proyectores de cine de juguete y bajo el título Me lo pido, una muestra de juguetes más modernos, de los años 60-70 hasta el 2000. En el hall del museo continúa expuesta la muestra de juguetes ibenses Ibi, Centro Español del Juguete y, además, se van exponiendo los juguetes procedentes de donaciones particulares. En cuanto a otras actividades que se han llevado a cabo durante el año destaca el 8 de enero, fecha en la que se celebró la clausura del año de celebraciones con motivo del XXV aniversario del museo, tras ser aplazado por motivos climatológicos, con la actuación del Grupo Font Viva, Els Joguets Vivents del Museu. En febrero, junto al Departamento de Juventud, se llevó a cabo un programa de radio sobre el amor con motivo de la exposición del mismo tema. También se han realizado dos sesiones de cuenta cuentos en abril y mayo, en septiembre se retomó el programa de actividades Las mañanas del Museo y en el mes de octubre tuvo lugar el II Mercadillo del Juguete Antiguo. En el mes de noviembre se desarrolló, con mucho éxito, la primera de las Tertulias en el Museo, una novedosa actividad con mucho éxito de participación y, para diciembre, con motivo de la celebración del Mercado de los Reyes Magos, se organizó una jornada de puertas abiertas en el Museo con talleres de adornos navideños y durante la que tuvo lugar la actividad Història dels primers joguets a Ibi. Además de todas las exposiciones y actividades propias, durante el 2017 el Museo del Juguete ha participado con juguetes y material de sus fondos en la exposición organizada por el MUVIM, Pioneros de la Animación Valenciana 1939-1959, y en la exposición de la Race Village del Puerto de Alicante con motivo de la Volvo Ocean Race. También ha colaborado como patrocinador en el concurso IdeaT-Kids organizado por el grado en Administración y Dirección de Empresas del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia y, como broche de oro, la muestra ibense ha sido incluida por National Geographic en una lista de diez museos de todo el mundo para niños.