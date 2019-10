The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE "El museo es el mejor tributo de Alcoy a Camilo" El Ayuntamiento espera definir el proyecto museístico el próximo año e impulsarlo en 2021- Deja en manos de la familia el emplazamiento de sus cenizas en el cementerio jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy espera tener definido el Museo de Camilo Sesto el próximo año para poder impulsarlo en 2021. La iniciativa responde a sus últimas voluntades para que la ciudad que lo vio nacer pudiera custodiar y mostrar los objetos personales y profesionales que han marcado su trayectoria, según ha explicado el concejal de Cultura, Raül Llopis. Entre el Legado Camilo Sesto, que ha comenzado a gestionarse con familiares y albacea, figuran "parte de su vestuario, discos de oro y platino y guitarras con las que componía". El Ayuntamiento espera tener concretado a final de año el inventariado de las piezas del Legado de Camilo, abierto para incorporar eventuales reconocimientos. Los últimos a título póstumo han sido la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la Alta Distinción como Embajador de la Comunidad Valenciana y el Premio Ondas a la Trayectoria Musical. El alcalde, Antonio Francés, considera éste el mejor tributo. "Alcoy debe muchísimo a Camilo y el museo que el Ayuntamiento de Alcoy plantea es el mejor agradecimiento a su artista más internacional." La ubicación del museo, aún por concretar, vendrá determinada por la envergadura del proyecto que ha de quedar definido en 2020. El Ayuntamiento deja en manos de la familia de Camilo Sesto el emplazamiento de las cenizas de Camilo Sesto en el Cementerio Municipal. Llegarán a Alcoy para homenaje del 24 de octubre organizado por el Ayuntamiento para despedir a su Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la ciudad, más internacional. Al finalizar, los restos se entregarán a la familia para que los traslade al Cementerio Municipal. El alcalde Antonio Francés ha descartado la idea de que el Ayuntamiento costee el lugar donde queden ubicadas las cenizas. El acto de despedida y capilla ardiente en el Ayuntamiento de Alcoy comenzará a las 11 de la mañana y se prolongará hasta la 8 de la tarde, para dar cabida al máximo número de seguidores posible. El Ayuntamiento habilitará una zona para que los numerosos medios de comunicación que se esperan puedan cubrir el evento sin perturbar la larga cola que se prevé para la jornada. Radio Alcoy prepara programación especial para cubrir esta despedida.