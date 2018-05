The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS El museo Explora se adapta al lenguaje para sordos El nuevo sistema funciona a través de un lector de QR instalado en el teléfono con el que descargar y poder ver el contenido de los paneles informativos martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El museo cuenta con un nuevo servicio de interpretación en lenguaje de signos para personas sordas. Con un lector de QR instalado en el teléfono móvil mediante el wifi del museo, los visitantes pueden visualizar en sus dispositivos una traducción en este lenguaje del contenido de los paneles informativos. Alcoy ha puesto en marcha este proyecto con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas de Alcoy y Comarca y junto a FESORD, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. El proyecto de adaptación del museo Explora al lenguaje de signos surge de la campaña de presupuestos participativos de este año. El objetivo del Ayuntamiento de Alcoy busca ahora adaptar la ruta modernista para que pueda ser leída por sordos.