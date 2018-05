The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El musical Yo Camilo va camino del lleno total El Patronat pone en escena las dos sesiones en Centre Cultural El Teular este sábado a beneficio de SOLC jueves, 17 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/05/2018) El musical Yo Camilo, que acoge el Centre Cultural El Teular este sábado, va camino del lleno total. El espectáculo corre a cargo del Grup de Teatre El Patronat y traza un recorrido por algunos de los éxitos musicales del cantante alcoyano, como ha explicado su director, Paco Gisbert en Hoy por Hoy Alcoy. El cantante José Faes ha explicado algunos de los contenidos y presentado al resto de elenco del musical. Las funciones son benéficas y la recaudación irá a parar a SOLC, que además de su sede central de Alcoy tiene delegaciones en Cocentaina e Ibi. Su presidenta, Marcela Ripoll, ha agradecido la implicación de El patronat y la respuesta de el público. Chelo Sanz, vocal de SOLC, explicado que son pocas las entradas que quedan. La primera sesión comienza a las 19 horas y la segunda a las 22 horas.