MÚSICA El Mussol torna a despertar El Jazz Club inicia la quarta temporada amb música enriquidora, estimulant i vital viernes, 08 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (06/09/2017) El Jazz Club El Mussol enceta nova temporada. Amb música, entrevistes i propostes el grup torna a despertar l'interés per la cultura del jazz i del swing. Carles Figuerola repassa al programa les primeres previsions de la quarta temporada que arranca dissabte 9 de setembre amb una jam session, a partir de les 7 en la Cafeteria Casablanca.

Alcoi és la primera aturada de la gira de 10 dies per Espanya del saxofonista i compositor Bernard Van Rossum amb el seu quartet. El dijous 14 actua a la nostra ciutat.

El despertar del Jazz Club El Mussol manté encara vius els records d'abans de les vacances d'estiu amb Andrea Motis, Juan Tamarit, René Dossin, Pep Soler.

Les cites pendents de Jazz amb La Manco, la del 9 de setembre a Banyeres de Mariola amb Pere Peiró quartet i la del 15 de setembre a Alquería d'Asnar amb Som bolero, completen la reentre de El Mussol.