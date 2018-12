El Nadal Alcoià arriba a Alemanya

La revista alemanya ECOS ha publicat en el seu número de desembre un especial sobre el Nadal Alcoià. Aquesta publicació s'escriu en castellà i es ven a Alemanya, Suïssa i Àustria, dirigida a públic que vol aprendre espanyol, i que té un especial interés per viatjar al nostre país.

L'especial d'Alcoi Ciutat de Nadal ha estat escrit pel periodista alcoià Jordi Orts, qui des de fa uns anys viu a Munic i fa dos anys ja va fer un reportatge en aquesta revista sobre les Festes de Moros i Cristians d'Alcoi. Es tracta de 8 pàgines, corresponents a l'Especial 'Lugares Mágicos', xicotetes guies de viatge que la revista publica cada mes i que també es pot veure per internet en aquest enllaç https://www.ecos-online.de/sites/ecos.spotlight-verlag.de/files/2018-11/Ecos-2018_13_Lugares_Alcoy.pdf

En aquest article no només parla de la trilogia amb les Pastoretes, la Burreta i la Cavalcada, també explica el Tirisiti, la gastronomia típica nadalenca i parla de la nostra ciutat com atractiu turístic. Des d'Alemanya han enviat 2.000 exemplars que es repartiran per les Tourist Info de la Costa Blanca, en les destinacions on és habitual que hi haja un elevat nombre de públic alemany.

La publicació

La revista té una tirada mensual en paper de 24.000 exemplars i un total de 240.000 lectors mensuals, forma part del Grup Spotlight Verlag, grup líder en Alemanya en la matèria amb revistes d'aprenentatge d'idiomes per a públic alemany (Ecos, espanyol; Spotlight, anglés; Adesso, italià; Ecoute, francés...). La revista ECOS està revisada per filòlegs amb textos adaptats a la comprensió i coneixement de la llengua dels lectors. També inclouen requadres amb la traducció de determinades paraules o l'explicació d'elements propis del Nadal.

"Si volem ser reconeguts com a Patrimoni Immaterial o tindre el reconeixement de Festa d'Interés Turístic Internacional i volem transcendir més enllà de les nostres fronteres, hem de documentar que hem fet difusió del Nostre Nadal més enllà del País Valencià, en aquest cas en l'àmbit europeu, no tan sols amb interés turístic, també amb la intenció de difondre la nostra cultura més enllà de les nostres fronteres".