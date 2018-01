The examples populate this alert with dummy content

El Nadal alcoià bate récord de turistas Los visitantes atendidos en la oficina de turismo aumentan un 24% y se dispara la demanda del Casal de Nadal miércoles, 10 de enero de 2018 El último Nadal alcoià ha batido récord de turistas. Todos los indicadores muestran un fuerte incremento respecto a la campaña 2016-2017, según los datos facilitados por la Concejalía de Turismo. Su titular, Lorena Zamorano, resalta la desestacionalización de la oferta, antes centrada en los actos de Reyes. El número de visitantes atendidos en la oficina de turismo creció durante el periodo navideño un 24% respecto al año anterior. El aumento se deja notar en los fines de semana previos a la Navidad, en los que la ciudad organiza rutas guiadas, la fireta de Nadal, exposiciones y funciones especiales del Betlem de Tirisiti. "Estamos consiguiendo desestacionalizar la demanda, que tradicionalmente se concentraba en los días del Bando y de la Cabalgata", ha explicado Zamorano. "Acontecimientos como Les Pastoretes, la Castañera o la Nochevieja comienzan a incorporarse a la tradición de muchas familias de pueblos vecinos, que no conciben una navidad sin ver el Tirisiti", ha añadido la regidora, que destaca el fuerte incremento de visitantes del Casal del Nadal: de 411 a 2.842. El interés por la fiesta de Navidad se deja ver en el incremento de usuarios de la web turística del Ayuntamiento, que con 9.811 usuarios ha crecido un 69%. Para la concejal es fundamental que la ciudad siga generando contenido de calidad en torno a la Navidad. "Estas cifras son un indicador que refleja que vamos por buen camino, que las políticas de promoción están dando sus resultados y que la implicación de la ciudad es fundamental, en concreto del sector comercial y turístico", ha manifestado. Zamorano ha apuntado que "Alcoi ciutat del Nadal, más allá de un eslogan, lo que pretende es crear contenido, ampliar la propuesta navideña y dinamizar económica y culturalmente la ciudad por más tiempo con una oferta de calidad, única y llena de valores tradicionales que, de la mano de entidades, asociaciones y del sector empresarial debemos ser capaces de mantener". La concejal ha insistido en la necesidad de "reflexionar sobre la necesidad de ampliar en servicios y dotaciones para poder abastecer la demanda de un turista cada vez más exigente y un mercado cada vez más competitivo. Para ello es necesario que sector privado y administración se coordinen y den aliento a un emprendimiento vinculado al turismo capaz, no solo de absorber la demanda creciente sino que sirva en sí mismo de atracción al destino".