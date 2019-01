The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El Nadal Alcoià bate récord de visitantes El Ayuntamiento calcula que más de 130.000 personas siguieron la Cabalgata, más de 90.000 el Bando Real y más de 15.000 el Campamento Real lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoi, Ciutat de Nadal ha vuelto a batir récords de visitantes, consolidándose en más de 4 semanas empezando el 1 de diciembre y acabando el día 6 de enero. En total, se calcula que entre el día 4 y 5 de enero, cerca de 250.000 personas presenciaron los actos principales, Bando, Campamento y Cabalgata. La repercusión informativa tanto en las redes sociales como la televisión ha sido también muy alta, y se amplía incluso a los días previos a la Cabalgata de Reyes, incluyendo Pastoretes y los días 2 y 3 donde diferentes programas e informativos conectaron con la ciudad para ver todos los preparativos. El inicio de la campaña turística navideña de 2018 empezó en Alcoy con el inicio de las sesiones turísticas del Tirisiti el sábado 1 de diciembre, sesiones a las que se unen las rutas gratuitas Coneix Alcoi de la mà de Tirisiti, el que ha supuesto un importante número de turistas todo el mes de diciembre. En total, las representaciones de Tirisiti, entre finales de noviembre en enero, han recibido alrededor de 30.000 visitantes. También se ha visto aumentado considerablemente el producto turístico de diferentes empresas que han creado rutas, paquetes de Campamento Real, comer y alojamiento y otros atractivos para atraer público familiar, demostrando la madurez del sector turístico, mucho más profesionalizado en la ciudad. La Navidad también repercutió positivamente en el puente de la Constitución, reforzado por el Mercat de Nadal en la Glorieta, que también superó las cifras de visitantes, y donde la ocupación a la ciudad fue de prácticamente el 100%, hecho que se ha vuelto a repetir en los días fuertes de Reyes. Era prácticamente imposible encontrar alojamiento en la ciudad desde hace meses para el fin de semana de Reyes, y difícil conseguir lugar para comer o cenar tanto el día 4 como el 5 en Alcoy. También destaca un importante aumento en la llegada de autobuses con grupos para visitar la ciudad a lo largo del mes de diciembre. Las visitas en la Tourist Info a lo largo del mes de diciembre se incrementaron un 10% más respecto a 2017. Por lo que se refiere a los actos más multitudinarios, les Pastoretes se calcula que fueron seguidas por más de 16.000 personas, el Bando Real superó sus mejores datos, con más de 90.000 personas, y la Cabalgata, la más multitudinaria que se recuerda, se han registrado más de 130.000 personas a lo largo del recorrido. Por su parte, la oficina de turismo incrementó sus visitas en más de un 60% el día de la Cabalgata. Otros datos significativos de la 134 Cabalgata que demuestran las cifras récord son los 440 «pajes» y los 900 paquetes repartidos a lo largo del Recorrido, datos a las que nunca se había llegado en la Cabalgata alcoyana. El Campamento Real también vio superada la visita de personas, con 15.000 entradas vendidas y una afluencia masiva en las escasas 5 horas en que es visitable el Campamento en el paraje del Preventorio, creándose por primera vez un segundo Campamento Real. La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, comenta: "Es un realidad indiscutible que el Nadal Alcoià es la cita turística de la ciudad que más tiempo se alarga, consiguiendo una importante inversión económica para Alcoy a lo largo de todo el mes de diciembre. Un hecho que hemos conseguido en los últimos años, sumando muchos recursos a la Trilogía: más funciones de Tirisiti, rutas gratuitas, el Casal de Nadal, el Mercat de Nadal y el Campamento Real. Un esfuerzo importante desde diferentes concejalías y mucho trabajo de promoción han dado como resultado que nuestra Navidad sea un referente nacional, y además, se ha convertido en una visita indiscutible para mucha gente". Promoción nacional e internacional Las televisiones se han volcado con la Navidad alcoyana. Por otro lado, RCN Radio Bogotá realizó una entrevista en directo el día 5 para hablar sobre la Cabalgata. También hay que recordar la publicación sobre la Navidad realizada a la revista alemana Ecos para estudiantes de español. La mañana del día 5, las televisiones no se quisieron perder el campamento real y como se preparaban los paquetes en el IES Pare Vitòria, y dos equipos tanto de TVE como de À punt estuvieron acreditados, además de 3 de Mediaset, para Cuatro y Telecinco. Las redes sociales institucionales también recibieron buen feedback a las publicaciones de la Navidad, la principal fue el álbum de fotos de la Cabalgata a Facebook, con más de 36.000 personas alcanzadas, 7.000 visualizaciones de las y más de 3.000 reacciones entre comentarios y mensajes compartidos, el Bando Real con más de 13.000 personas alcanzadas y 700 reacciones, seguido de los Paquetes Reales, con más de 7.000 personas alcanzadas y 200 reacciones.