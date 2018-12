The examples populate this alert with dummy content

DECORACIÓN El Nadal Alcoià ya ilumina las calles del Centro Las calles El Camí, País Valencià, Gonzalo Barrachina y la plaza de España cuentan por primera vez con decoración propia con motivos del Nadal Alcoià lunes, 17 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Nadal Alcoià ya se puede ver en forma de iluminación en muchas de las calles del Centro de Alcoy, que se vienen a sumar a los que se estrenaron el año pasado en Sant Nicolau y Sant Llorenç. Las calles que se suman son El Camí, Avinguda País Valencià, Gonzalo Barrachina y la plaza de España, que son las centrales por las que pasa la Cabalgata de los Reyes Magos. De este modo son ya 89 los motivos de enramada propia de los que dispone la ciudad, 60 de ellos nuevos, más los 29 del año anterior, 18 en Sant Nicolau y 11 en Sant Llorenç. el coste total de estos 89 motivos es de 150.000 euros, 100.000 euros los que se acaban de instalar. En el caso de la plaza de España no van de balcón a balcón sino que están en las farolas. 22 motivos están en el Camí y otros 22 en la plaza, 13 en el País Valencià y 3 en Gonzalo Barrachina. La instalación de estas luces ha conllevado polémica.