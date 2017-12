The examples populate this alert with dummy content

EL RACÓ DEL CRIM El Nadal del 22: la tragèdia del tren Fa 95 anys de l'esgarrifós accident ferroviari al qual van perdre la vida 12 militars del Regiment Vizcaya 21 i altres 150 resultaren ferits jueves, 21 de diciembre de 2017 El periodista Mario Candela recorda a El racó del crim l'accident ferroviari que es va produir entre Ontinyent i Alcoi el 22 de desembre del 1922. El Regiment Vizcaya 21, amb seu a Alcoi, tornava d'unes maniobres a Xest. Les dues locomotores no van poder suportar el pes dels 22 vagons en la pujada a Agres. La decisió fou fatídica, pujar una part del comboi i apuntalar l'altra. L'ancoratge va fallar i els vagons es van despenyar, provocant el cinquanta-vuité accident ferroviari més greu de la història d'Espanya.