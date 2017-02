The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA SOLIDARIA El Nadal Solidari reparte 10.000 euros entre dos proyectos sociales La recaudación destinará 3.000 euros a un proyecto de Fibromialgia y 7.000 a un piso de emancipación para jóvenes con problemas miércoles, 22 de febrero de 2017 La iniciativa solidaria que el Ayuntamiento lanzó las pasadas navidades ha dado el fruto de 10.000 euros. Una cantidad que se distribuirá en dos proyectos de carácter social: 3.000 euros irán a parar a un proyecto para afectadas por Fibromialgia y 7.000 a un piso de emancipación para jóvenes con problemas. El Nadal Solidari salió de la suma de tres proyectos, con los que se han recaudado los 10.000 euros: las entidades juveniles que se encargan de repartir los regalos en la Cabalgata, la grabación del disco navideño producido por Radio Alcoy y las pulseras solidarias vendidas en comercios de la ciudad.