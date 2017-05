The examples populate this alert with dummy content

INFORME El negocio inmobiliario repunta tras un lustro bajo mínimos La compraventa de viviendas aumentó un 51% durante 2016 - Solo el 4% fueron de protección oficial y el 89% eran pisos de segunda mano jueves, 25 de mayo de 2017 El negocio inmobiliario repuntó el pasado año en Alcoy tras un lustro bajo mínimos. La compraventa de viviendas creció un 51% durante 2016 aunque las cifras quedan lejos de los años del boom del sector. El año pasado se vendieron 536 viviendas en Alcoy, una cifra similar a los primeros años de la crisis, entre 2009 y 2011, cuando el sector inmobiliario comenzó a caer. En 2012 el negocio se desplomó con apenas 354 ventas. El año siguiente, 2013, fue todavía peor, con 278, la cifra más baja de la serie histórica. Frente a estas cifras, el incremento del volumen de negocio del sector fue considerable en el último año, según los datos registrados por el Ministerio de Fomento. Representó un crecimiento del 51%. El 96% de las viviendas vendidas en Alcoy durante el año pasado fueron libres. Solo el 4% fueron de protección oficial. El sector, no obstante, creció a base de la venta de pisos de segunda mano, que representa el 89% de las ventas. La compraventa de viviendas siguió el año pasado muy lejos de las cifras del periodo comprendido entre 2004 y 2008, con balances anuales superiores a las 1.000 operaciones. En 2006 la ciudad rebasó las 2.200 ventas.