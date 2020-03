The examples populate this alert with dummy content

PALABRA DE CEO El Netflix del bienestar The Holistic Concept presenta en el espacio Àgora una plataforma gratuita para combatir el estrés miércoles, 18 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/03/2020) Ante la necesidad de permanecer en casa durante la crisis que ha provocado el coronavirus, han surgido varias las iniciativas y propuestas que llegan hasta las pantallas para ayudar a quienes están al otro lado a sobrellevar esta situación. En Palabra de CEO, donde los emprendedores nos cuentan en primera persona en qué consisten sus proyectos y cuál es su propuesta de valor, hemos hablado Marta Sánchez-Moreno, que trabaja de forma incansable durante estos días desde casa porque su startup hoy tiene más sentido que nunca. “Estamos especializados en gestión del estrés. Hemos desarrollado una metodología para mejorar el impacto negativo que tiene en nuestro día a día, tanto a nivel emocional como físico”, cuenta a los micrófonos de Radio Alcoy. The Holistic Concept es una plataforma en la que se ofrecen más de 100 contenidos, en formato de vídeo y audio, con ejercicios y consejos para ayudarnos a gestionar el estrés; algo parecido a un ‘Netflix del bienestar’. La CEO de la startup, junto a su socia Carla Sánchez, ha decidido abrir la plataforma a cualquier usuario dado que, hasta el momento, se dirigían únicamente a los trabajadores de las empresas que tenían contratado el servicio, y dar así acceso a todos estos contenidos audiovisuales de forma gratuita e ilimitada. “Trabajar la corrección postural, hacer estiramientos, respiraciones guiadas, relajaciones… Incluso tenemos un programa específico para embarazadas y otro para familias con contenido para niños, de 2 a 10 años, para ayudarles a canalizar el extra de energía que tienen y que ahora que están en casa puede ser más problemático”, asegura Marta. Esta iniciativa ha sido muy bien acogida entre los usuarios. “Estamos ayudando a mucha gente que está recibiendo muy bien la iniciativa. Creo que estamos aportando valor, que es nuestro objetivo en estos momentos que pueden ser un poco complicados”, cuenta Marta. En una semana, más de 3.000 personas se han dado de alta en la plataforma. Además, The Holistic Concept realiza sesiones en directo a través de sus redes sociales. Para acceder a la plataforma de forma gratuita solamente hay que registrarse con el código CALM20 en la web www.theholisticconcept.app