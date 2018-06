The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El niño más buscado Los compañeros de Álvaro Santacreu le ovacionan en el colegio Salesianos con motivo de su elección como Sant Jordiet viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Con gritos y cánticos ha sido recibido este viernes en el colegio Salesianos el niño Sant Jordiet de 2019, Álvaro Santacreu Piñero, de la filà Verdes. El pequeño, de siete años, ha comenzado a entender la trascendencia del cargo que le tocó representar tras el sorteo celebrado el jueves en la Asamblea General de la Asociación de San Jorge. Alumno de segundo curso de Primaria, el pequeño practica hockey en su colegio. A sus compañeros ya les ha indicado que el momento que espera con más ansias es el de la Aparición. “Me gusta tirar flechas desde el castillo”, ha dicho a los periodistas. El niño se ha reunido en el patio del colegio con los cuatro alumnos que en los últimos años han desempeñado el cargo. Álvaro estaba en casa con su madre, Alicia, y con su hermano, los tres pendientes del sorteo. “Fue muy emocionante”, ha manifestado su madre, que se ha mostrado “muy feliz por lo mucho que va a disfrutar Álvaro y por lo que vamos a vivir junto a él”. La de este jueves era la segunda vez que Álvaro optaba al cargo de Sant Jordiet. “El año pasado no tuvimos suerte pero a la segunda ha ido la vencida”, ha explicado su padre, Raúl Santacreu. El nuevo Sant Jordiet se estrenará en el cargo el próximo domingo, a partir de las 19.30 horas, en la procesión del Corpus, en la que participará junto a los miembros de la Asamblea General de la Asociación de San Jorge.