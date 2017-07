The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "El nivel atlético de Ninja Warrior es impresionante" Pau Climent, bombero y escalador en bloque, es uno de los finalistas del formato japonés que la televisión española ha estrenado este año jueves, 06 de julio de 2017 "Las instalaciones son increíbles y el nivel atlético de Ninja Warrior, impresionante". Pau Climent es el alcoyano finalista de la versión española de Ninja Warrior, que este año ha cumplido su primera temporada en el país. Climent se retará con los mejores deportistas en la final que Antena 3 acoge este viernes, 7 de julio. "Los que triunfan en el programa son, sobre todo, los escaladores". Una pasión, la escalada en bloque, que compagina con su profesión de bombero. Lo entrevistamos antes de su paso por la final.