NOIA 4 - 0 PAS ALCOY El Noia fue superior cara a puerta La falta de acierto condenó a los de Punset - El sábado reciben al colista en el Miguel Sarasa lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La falta de acierto condenó a los alcodiamistas que volvieron a jugar un partido muy serio a domicilio ante un rival que supo jugar mejor sus bazas en la segunda mitad del encuentro.

Los de Sergi Punset disputaron un buen partido en una pista muy complicada y durante muchos minutos se hicieron acreedores a un resultado positivo. La falta de acierto ante la portería rival, fallando hasta dos penaltis y una falta directa, fueron una losa demasiado grande ante un rival que no perdonó y venció a los del P.A.S. por un amplio margen.

La primera mitad fue de dominio compartido, si bien los locales gozaron de las primeras llegadas a puerta y en el minuto cinco Sergi Llorca subía al marcador el primero para su equipo (1-0). Con este resultado y con oportunidades de gol por las dos partes se llegó al descanso.

A los dos minutos de la reanudación Tuti Baieli tuvo ocasión de empatar el encuentro en el lanzamiento de un penalti que no materializó. Cinco minutos después, en el siete, Sergi Aragonés lograba el (2-0).

A medida que transcurría el tiempo, el choque se inclinaba cada vez más hacia el marco local, con contraataques de los visitantes en busca de superar el entramado defensivo de los de Sant Sadurní, pero sin acierto.

Los locales se mostraban mucho más resolutivos y en el minuto nueve la décima falta de equipo de los alcodiamistas propició que Martí Casas aumentase la diferencia logrando el (3-0). En el minuto catorce, nuevamente Sergi Aragonés ponía tierra de por medio y aumentaba la renta para su equipo (4-0).

En el diecinueve Maxi Oruste no consigue materializar una falta directa y un minuto después un nuevo penalti a favor de los visitantes tampoco sube al marcador tras el lanzamiento de Tutti Baieli.

Mal sabor de boca para un Alcodiam que desde luego no ha hecho méritos para encontrarse con este resultado, pero que su falta de pegada y de templanza en algunas ocasiones le ha llevado a verse con el casillero sin estrenar.

En estas circunstancias el encuentro del próximo sábado ante el AsturHockey se antoja como transcendental para conseguir ese premio al buen juego que se está desarrollando hasta el momento. C.E. Noia Freixenet: Jesús Fernández, Aleix Esteller, Jordi Del Amor, Humberto Da Silva. Arnau Xaus, Martí Casas, Nil Roca, Sergi Llorca, Sergi Aragonés, Martí Zapater. P.A.S. Alcoi: Marc Grau “Guiri”, Vicent Martí, Maxi Oruste, Carlos Cantó, Pere Cañellas, Mathias Arnáez, Roc Llisa, Tutti Baieli, Francisco Roca, Manuel Monje. Informa: PAS Alcoy.