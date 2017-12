The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "El nostre Nadal és una fàbrica d'emocions" Francesc Colomer, secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, reivindica el potencial turístic de la tradició i producció vinculades al cicle nadalenc jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Xitxarra (24/12/2017) El Nadal és valencià. Amb aquest lema reivindica la Generalitat Valenciana un territori que pot presumir de produir torrons, joguets i raïm, elements indispensables del Nadal, o de tindre la Cavalcada de Reis més antiga d'Espanya. El secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, qualifica la Comunitat Valenciana com una "fàbrica d'emocions". Una fàbrica que cal destacar, en primer lloc, entre els mateixos valencians. "Un dels objectius és promoure un turisme de proximitat, que a Castelló sàpiguen que passa a Alacant", afirma.

Colomer no dubta que aquest potencial és un crit per atraure turistes d'altres indrets d'Espanya i del món. I fer-ho des d'un punt de vista sostenible. "No cal inventar-se res, és oferir el que ja tenim", explica en l'entrevista concedida a Ràdio Alcoi.