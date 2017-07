The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE El Nou Bàsquet cuenta con un nuevo pívot El club ha fichado a Juanjo Serrano, de 2,04m, procedente del Iris Contestano - Tres de sus entrenadores han obtenido el título de segundo nivel lunes, 31 de julio de 2017 Durante el verano la actividad deportiva continúa, aunque no haya competiciones. El Nou Bàsquet Alcoi cuenta con nuevo pívot de cara a la próxima temporada. El club ha fichado a Juanjo Serrano, procedente del Iris Contestano y de 2,04 m de altura para la plantilla del equipo de 1ª División Nacional Mutua Levante NB Alcoi. Además, el Noubrot espera que el norteamericano Charles Anthony Cook renueve para esta temporada. Por otra parte, el club cuenta con tres nuevos entrenadores con el título de segundo nivel de técnico de básquet, el que precede al de mayor titulación. Son Robert Sanchis, Pau Agulló y Lirios Rovira, quienes finalizaron la pasada semana el curso realizado para poder obtener dicho título. Los tres se suman a Nacho Blasco y Fede Cloquell que ya tienen el superior. El club ha anunciado que esta temporada apuestan por técnicos locales ya que, menos el entrenador del sénior de primera división, el resto, son todos de Alcoy y canteranos del club. El junior masculino ya comienza la pretemporada pues va a disputar una fase de ascenso a partir del día 21 de agosto.