EDUCACIÓN El Nou Derramador y el Pare Vitòria, sobresaliente en la Lliga de Debat El instituto de Ibi se ha proclamado ganador en el certamen que Escola Valenciana y Xarxa Vives organiza para Secundaria y Bachillerato, mientras que el premio a la mejor oradora ha sido para una alumna del centro alcoyano martes, 02 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/05/2017) Los dos centros educativos de la comarca que han competido en la final de la Lliga de Debat vuelven a casa como ganadores. El instituto Nou Derramador de Ibi se ha proclamado vencedor de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2017, organizada por Escola Valenciana y Xarxa Vives d’Universitats, cuya final, durante tres jornadas, ha acogido la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El equipo formado por Carla Pardo, Elena López, Isabel Matilde Verdú, Pablo Mira, José Berenguer y Pau Calabuig como capitán se ha impuesto al IES Ernest Lluch de Barcelona en la final absoluta. Además, otro reconocimiento le toca de cerca a Alcoy. El premio a mejor oradora ha recaído sobre Alicia Rubio, del equipo del instituto Pare Vitòria, representante de la Universidad de Alicante. La final de la Lliga de Debat ha congregado en la ciudad condal a 14 centros educativos de los diferentes territorios de habla catalana