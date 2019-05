The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES El nuevo Ayuntamiento se constituirá el 15 de junio Todo conduce a que, con la amplia mayoría alcanzada, el socialista Antonio Francés renueve como alcalde de Alcoy lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/05/2019) Alcoy tendrá un Gobierno paritario con seis hombres y seis mujeres, al frente del cual estará el socialista Antoni Francés, que nada más conocerse que el PSOE había ganado con 12 concejales con los 12.603 votos en las municipales del 26M, despejó cualquier duda sobre su eventual marcha. El acalde en funciones ha ratificado este lunes su aspiración de gobernar en solitario y devolver la confianza en él depositada. El PSOE es el único partido que crece en votos y concejales. El PP, la segunda fuerza política en votos. Con 4.756 y pese a perder 200 sufragios respecto a 2015, mantiene la representación de 4 concejales. Su cabeza de lista, Quique Ruiz, ejercerá de líder de la oposición. Compromís con 2.555 votos pierde un concejal y se queda con dos y pasa a ser la tercera fuerza política más votada, al frente de la cual estará, Màrius Ivorra. Ciudadanos recaba 2.473 votos y al igual que Guanyar, con 2.255 bajan a 2 concejales cada uno, por lo que ven reducida su representación. Rosa García de Ciudadanos, confía en hacer un buen papel en la oposición y Sandra Obiol, de Guanyar, lamenta que su mensaje no haya calado. Dos ediles obtiene también Podem con 2.398 votos en su primera participación en solitario en las municipales, con Naiara Davó de cabeza de lista. Vox, con un concejal, entra en el Ayuntamiento con 1.598 votos, menos de la mitad de las generales y autonómicas. La nueva Corporación la integrarán los socialistas Antoni Francés, Lorena Zamorano, Jordi Martínez, Vanessa Moltó, Jordi Silvestre, Aranza de Gracia, Alberto Belda, María Baca, Raül Llopis, Teresa Sanjuan, Miguel Juan Reig y Carolina Ortiz, por el Partido Popular Quique Ruiz, Lirios García, Quico Cantó y Amalia Payá, por Compromís Marius Ivorra y Elisa Guillem, por Ciudadanos Rosa García y Marcos Martínez, de Podem Naiara Davó y Cristian Santiago, por Guanyar Sandra Obiol y Pablo Gonzàlez y David Abad de Vox. La constitución de la nueva Corporación y la sesión de investidura está prevista para el 15 de junio.