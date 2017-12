El nuevo Bosco se adhiere al plan Edificant por los errores detectados en el trabajo de Ciegsa

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/12/2017)

El proyecto de unificación del colegio público San Juan Bosco de Cocentaina presenta importantes deficiencias y se tendrá que volver a redactar por completo. Así lo ha trasladado la Dirección territorial de Infraestructuras Educativas a los representantes del Ayuntamiento de Cocentaina durante una reunión celebrada el jueves 30 de noviembre. Esto supone que el proyecto elaborado por Ciegsa (la empresa pública encargada de la construcción de los centros educativos valencianos y creada por el Partido Popular para este fin) no es válido, estaba mal elaborado y presentaba importantes deficiencias que lo hacían imposible para traerlo a la práctica, según ha explicado la alcaldesa, Mireia Estepa.

La alcaldesa socialista se ha mostrado muy enfadada y preocupada por esta circunstancia. “Sabemos que Ciegsa ha sido un instrumento del Partido Popular utilizado para colocar a su gente y que -y además ahora se ha demostrado que ha resultado más que sospechosa su actividad al constatarse toda una serie de actividades de dudosa legalidad, con sobrecostes astronómicos en los proyectos de construcción que trajeron adelante de la mano y con la complicidad del PP. Pero ahora encima nos enteramos que el proyecto para el San Juan Bosco que tanto estábamos esperando resulta que no se podrá traer a la realidad porque está mal redactado y mal trabajado, y esto nos enfada todavía más. Hemos perdido un tiempo muy importante, muchos años de espera en que el centro ya podría haber sido construido y toda la comunidad educativa (personal docente, trabajadores y alumnado) habría sido trabajando en unas mejores condiciones todos estos años. Pero por culpa de Ciegsa, por culpa del Partido Popular y su incompetencia y frivolidad con que ha tratado la educación, tenemos que volver a empezar el proceso de cero. Con todo, queremos mandar un mensaje tranquilizador a toda la comunidad educativa de Bosco y, por extensión a toda la ciudadanía: vamos a hacer todo el posible porque el Ayuntamiento de Cocentaina obtenga todas las competencias para hacerse cargo de la nueva redacción del proyecto así como de la remodelación del centro, con la ayuda económica de la Consejería de Educación, por supuesto”, apuntaba Estepa.

La reunión antes mencionada estuvo presidida por Tudi Torró (Directora Territorial de Consejería de Educación), el técnico de Infraestructuras Educativas, el Secretario de la Dirección territorial de Educación, el ingeniero técnico y el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Cocentaina, la directora de Bosco y la alcaldesa de Cocentaina. La intención de la Consellería de Educación es revisar todos los proyectos elaborados por Ciegsa y advertir de las deficiencias o sobrecostes, para dictaminar si el proceso podía seguir adelante o no.

En el caso del centro educativo contestó, como ya se ha avanzado, este proceso se tendrá que parar y volver a iniciar porque el proyecto elaborado por Ciegsa no cumple y no se ajusta a las necesidades reales de la escuela.

En esta misma reunión se planteó una salida a esta situación: el Ayuntamiento de Cocentaina solicitará su adhesión al Plan Edificante de la Consellería, mediante el cual asumirá las competencias en el proceso con financiación autonómica y se podrán, así, acelerar los trámites porque las obras empiezan cuanto antes mejor.

Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, explicaba que ahora el siguiente paso es “visitar el centro con los responsables de Infraestructuras Educativas y los técnicos del Ayuntamiento y revisar sobre el terreno todas las incorrecciones cometidas por Ciegsa. Pediremos un informe patológico del edificio antiguo de Bosco y con toda esta información, y después de que se apruebo nuestra adhesión al Plan Edificante, licitaremos de nuevo la redacción del proyecto de unificación del Colegio Público San Juan Bosco”. Recordamos que la adhesión de Cocentaina al Plan Edificante es una decisión que se tiene que someter a la aprobación del Plenario Municipal, pero se trata de la única salida para conseguir que las obras de unificación de Bosco puedan empezar entre finales de 2018 y principios de los 2019.

Mireia Estepa: “Estamos muy disgustados por todo el que está pasando alrededor de la unificación de Bosco. Venimos de muchos años de reivindicaciones y de una situación insostenible para familias y para la comunidad de docentes. Cuando pensábamos que la solución estaba próxima resulta que por culpa de Ciegsa, una empresa creada por el Partido Popular para engañar a la ciudadanía y para no construir centros educativos como se nos había dicho, el proyecto sufrirá un nuevo retraso. Cómo ya hemos dicho, desde el Gobierno de Cocentaina esta es una prioridad absoluta. Vamos a trabajar sin descanso para tratar de hacer frente a este nuevo revés de la época PP. La carga administrativa será muy importante para un Ayuntamiento como el nuestro, pero estamos cansados de esperar y estamos cansados de sufrir los efectos devastadores que el gobierno del Partido Popular tuvo sobre la educación pública valenciana. El Ayuntamiento de Cocentaina hace ahora un paso delante para conseguir de una por todas que la unificación del Colegio Público San Juan Bosco sea una realidad de aquí a un año, esperamos contar con todo el apoyo”.