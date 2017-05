The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA El nuevo color de VerdCel El grupo alcoyano presenta su séptimo trabajo, 14 canciones acompañadas de un libro con 150 páginas ilustradas lunes, 08 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/05/2017) VerdCel regresa con una nueva esencia. El grupo alcoyano presenta el que es su séptimo trabajo: De plantes, talaies i cims (i una aroma). VerdCel amplía su paleta cromática con esta nueva propuesta, en la que mezcla sonoridad con ilustraciones, poesía, prosa y ensayo. Se trata de un libro-CD que combina 14 canciones con 150 páginas a color que se sumergen en el universo de la canción de autor, el pop, los sonidos mediterráneos, ibéricos, andinos y afroamericanos por los que apuesta el grupo alcoyano. Alfons Olmo es integrante: "Lo hemos presentado ya en Valencia y Barcelona, ahora llegaremos hasta Muro, aunque nos gustaría también acercar nuestro trabajo a Alcoy". El proyecto discográfico y literario de VerdCel va acompañado de un audiovisual que repasa la trayectoria del grupo con la participación de personalidades como la escritora Isabel Clara-Simó.