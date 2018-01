The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS El nuevo contrato de residuos prevé el cambio de todos los contenedores El Ayuntamiento obliga a limpiar los depósitos un mínimo de 20 veces al año jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (18/01/2018) La puesta en marcha del nuevo contrato de recogida de residuos, que el Ayuntamiento prevé adjudicar en febrero, implicará la renovación de todos los contenedores de la ciudad. Así lo establece el pliego de condiciones, que aumenta la frecuencia de la limpieza de los depósitos a un mínimo de 20 veces al año. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, destaca que, con las novedades, “además de mejorar la accesibilidad, se incrementa la frecuencia en la limpieza de los contenedores, atendiendo así a una reivindicación que venía evidenciado la ciudadanía en los últimos años”. Con objeto de subsanar la problemática de la accesibilidad los nuevos contenedores de rechazo tendrán un pedal y una manivela adaptados para personas con diversidad funcional. Respecto a los contenedores de vidrio, envases y papel, se adaptarán con tapa bloqueada y boca reducida. Estos contenedores tendrán una capacidad de 2.200 litros en los de vidrio, y 3.500 litros en los de papel y cartón, rechazo y envases. Se distinguirán por código de color: el gris para el rechazo, el amarillo para envases, el azul para Papel y Cartón, y el verde para vidrio. En los polígonos se usarán contenedores de 240 hasta 1.100 litros, con un servicio de recogida de la fracción de rechazo individual para cada empresa. En el caso de la fracción papel, el servicio también será puerta a puerta, evitando así las islas de contenedores actuales y el posible abandono de restos industriales en los mismos. Todos los contenedores se limpiarán externamente un mínimo de 20 veces al año con un equipo de alta presión. Los servicios se concentrarán los meses de abril, mayo y junio con dos limpiezas al mes. Los meses de julio y agosto cuatro limpiezas al mes, y el resto de meses una limpieza al mes aproximadamente. Respecto a la limpieza interior de los contenedores el pliego de condiciones contempla los mínimos siguientes: de octubre a abril un lavado interior de todos los contenedores cada tres semanas; entre mayo y septiembre un lavado interior cada dos semanas; mientras que en julio y agosto un lavado semanal. No obstante, queda excluido el lavado de contenedores de actividades industriales. En lo referente a los contenedores soterrados, deberán ser limpiados por lo menos 56 veces al año, con un mínimo de una limpieza semanal de noviembre a marzo y ocho mensuales en julio y agosto. El pliego también contempla que la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de las reparaciones de este tipo de contenedores. Concluye el concejal afirmando que “estos parámetros estipulan los servicios mínimos, por lo que se valorará que las empresas puedan mejorar estas condiciones”.