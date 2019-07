The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS El nuevo estatuto de la ASJ acentúa el control financiero a las filaes El borrador ha sido presentado a primers Trons y Mayorales - Los asociados podrán enmendar la reforma planteada hasta el 10 de septiembre miércoles, 24 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/07/2019) Evitar casos como el de la Magenta es uno de los objetivos de la reforma del Estatuto de la Asociación de San Jorge. El documento ha sido presentado a primers Trons y Mayorales y los asociados podrán enmendar la reforma hasta el 10 de septiembre. La propuesta de modificación del Estatuto de la Asociación de San Jorge, elaborada por la Junta directiva, acentúa el control financiero a las 28 filaes y regula su eventual intervención de oficio, por parte de la máxima entidad festera, "si se observa incumplimiento de la Ordenanza Económico Contable o si al cierre del ejercicio festero de una determinada filà tuviese balance negativo y no pudiese hacer frente a sus deudas", como ha pasado con la Magenta. Este aspecto no había sido desarrollado hasta la fecha en la normativa, cuya última modificación se realizó en 2016, según ha explicado a Radio Alcoy una fuente de la entidad. La nueva propuesta desarrolla también el régimen sancionador ante incumplimientos en la indumentaria, en los horarios en actos oficiales o por no tener un buen comportamiento de festers y asociados, entre otros. Introduce la regulación de la gestión con los medios de comunicación y plantea la regulación e información sobre la idoneidad de diseños, bocetos y motivos festeros y el asesoramiento a las filaes en los años de cargo, entre otros. Los asociados disponen hasta el 10 de septiembre para registrar sus enmiendas al documento.