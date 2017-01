The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El nuevo remix de Nacho Division El reconocido disc-jockey de Cocentaina, Nacho Ferrer, presenta su nuevo trabajo, Subliminal Perception, una composición de arreglos para música ambient y new jazz jueves, 12 de enero de 2017 Nacho Division ahora es The mirage of deep. Ignacio Moncho Ferrer, conocido a nivel planetario por ser el mejor pinchando a los Cure y los Chemical Brothers desde la cabina del Albades o en cualquier rincón de Ibiza, cambia de pista de baile. El contestano abandona la música 'máquina' para lanzar un nuevo trabajo que presume de introspectivo: Subliminal Perception. Nuevos arreglos y remixes con los que confirma su 'roneo' con la música para orquesta, el ambient y el new jazz. A sus cuatro álbumes y sus cinco mini-álbumes se suma, desde el 15 de enero, un nuevo disco para los amantes de la electrónica más reflexiva, atmosférica y suave. En Tragaluz hablamos con el mito de una época que ha decidido sobrevivir a la teoría evolutiva.