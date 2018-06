The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA El nuevo servicio de orientación de Ágora emplea a 130 personas en ocho meses El 32,5% de los participantes consigue trabajo mediante asesoramiento individualizado miércoles, 27 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El servicio de orientación laboral del Ayuntamiento de Alcoy ha conseguido insertar en solo ocho meses a 130 personas, el 32,5% de cuantas han utilizado este nuevo recurso que ofrece la sala Ágora. La atención personalizada ha sido clave para conseguir unos resultados “excepcionales”, según han explicado a RADIO ALCOY sus responsables. Las técnicos de inserción Carolina Pérez y Loli Ortega se encargan de atender a las personas que buscan asesoramiento. “Es una atención individualizada que busca potenciar los valores de cada persona y que tiene en cuenta las necesidades del mercado, es decir, qué buscan las empresas”, explica Pérez. Las orientadoras ofrecen asesoramiento para mejorar la confección de los currículums y preparar entrevistas de trabajo. “Con la información adecuada y una planificación de la búsqueda de empleo los resultados son evidentes”, razona Ortega. En los ocho primeros meses de trabajo han atendido a 400 personas que demandaban orientación. El servicio está abierto en Ágora de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas.