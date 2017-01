“El objetivo es ganar cada semana”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/01/2017)

Tercera derrota del Club Deportivo Alcoyano esta temporada, los blanquiazules perdieron en el Nou Municipal de Cornellà frente el equipo al que da nombre la ciudad. Enric, tras un penalti inexistente puso por delante a los suyos poniendo el 1 – 0 final en el minuto 60. Las ocasiones por parte de ambos equipos brillaron por su ausencia, por parte del Alcoyano la más peligrosa estuvo en las botas de David Torres en los primeros minutos del encuentro que la puso desde la frontal pero que el portero rival, Marcos, la detuvo con algún que otro problema. En la primera parte el Alcoyano estuvo mejor que los locales pero poco a poco, minuto a minuto, los de Toni Seligrat se fueron desvaneciendo dejando que el Cornellà, con su buena línea ofensiva tuviese las mejores ocasiones y el dominio en la segunda mitad.

Tras el encuentro, el míster blanquiazul, Toni Seligrat aseguró que “he visto al Cornellà que me esperaba, a mi equipo también lo he visto como esperaba sin balón pero con balón esperaba algo más, bastante más”. Para el técnico el “penalti fue inexistente, no es que lo diga yo, es que están las imágenes”. Aún así, el gol en contra hizo que su equipo se viniese de vacío y el objetivo se mantiene firme, “es ganar cada semana”, afirma contundentemente Seligrat.

Manuel Gato, en zona mixta, sacó una “conclusión negativa porque nos vamos de vacío. El equipo se ha esforzado muchísimo, como siempre, pero hay cosas que no se hacen bien, por eso no hemos sido capaces de ganar y no me voy contento” y además considera que le ha faltado “estar mejor a nivel ofensivo. Con el balón ha sido nuestro punto débil hoy, el equipo está capacitado para crear mucho más peligro”.

Antonio Navarro, defensa y el que supuestamente hizo la acción del penalti explicó tras el encuentro que “ha sido una jugada muy rápida, una pared entre ellos, el jugador de banda se ha quedado solo delante de Bañuz, he intentado frenarlo para que pudiese chutar con facilidad. En principio el árbitro no había pitado penalti pero después el línea lo ha señalado. Le he dicho que había caído encima de él después de que chutara, pero el línea le ha dicho al árbitro que era penalti y ahora ya no se puede hacer nada, hay que seguir”.

LESIÓN

Mario Arques no estuvo en el once inicial ni tampoco en el banquillo, el viernes, en la rueda de prensa previa el míster anunció que Carlos Barreda y Marc Martínez continuaban lesionados, que Salomé tenía una herida en el pie y que no sabía si podía llegar y finalmente estuvo convocado el canterano. Fran Miranda volvió al once inicial tras estar alejado de los terrenos de juego desde antes de Navidad y José García se perdía el encuentro por sanción. Llegaron las alineaciones y el nombre de Mario Arques no figuraba por ningún sitio, resulta que sufre un esguince leve en el ligamento lateral interno de la rodilla, por ese motivo no estuvo convocado para el encuentro ante el Cornellà. Una baja más en la enfermería donde le acompañan Barreda y Marc Martínez.