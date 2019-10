The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El Observatorio del Comercio fija 11 festivos de apertura en 2020 Ha aprobado el calendario de apertura de los establecimientos comerciales los domingos y festivos del próximo año - El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, destaca el clima de consenso miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Observatorio del Comercio ha fijado once días de apertura en domingos y festivos para 2020 en los que los comercios de la Comunitat Valenciana podrán permanecer abiertos al público para desarrollar su actividad comercial. Los dias de apertura son: el 5 y el 12 de enero, el 5, 10 y 12 de abril, el 5 de julio, el 15 de agosto, el 12 de octubre y el 6, 13 y 20 de diciembre. A los establecimientos de las Zonas de Gran Afluencia Turística no les afecta, en gran medida, este calendario porque abren más días, según cada declaración. En total, y según el Acuerdo de la Llotja de 2018, son 38 los domingos y festivos aperturables en las Zonas de Alicante y València. Con todo, en la ciudad de València el 15 de agosto permanecerá cerrado por el Acuerdo de la Llotja, que se fijó como festivo por el día de la Asunción de la Virgen. En el resto de ciudades y pueblos sí se podra abrir. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent destaca el clima de consenso que reinó en el Observatorio.