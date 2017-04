The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA El ojo que controla a las máquinas Ipyc Ingenieros desarrolla un software para medir en tiempo real la productividad de la maquinaria de las empresas miércoles, 12 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/03/2017) Ipyc Ingenieros, consultora especializada en organización industrial y sistemas de gestión, ha desarrollado una aplicación informática que permite controlar en tiempo real la productividad de la maquinaria de una empresa. El producto completa la línea de negocio que la empresa inició hace 18 años y le ha permitido acceder a nuevos clientes, como Lactalis Nestlé, que ya utiliza el nuevo software. Yolanda Fuster, directora de Ipyc, explica en RADIO ALCOY las claves del nuevo programa, que permite “gestionar la producción desde una pantalla”. Fuster subraya que la información es la clave en la toma de decisiones de una empresa. Con 22 empleados, Ipyc Ingenieros se ha consolidado como uno de los referentes autonómicos en materia de organización industrial. “Ayudamos a que las empresas mejoren su productividad. La mayor parte de las ocasiones no es necesario una gran inversión, sino mejorar la organización, la forma de trabajar”, afirma. Según sus datos, la producción de las empresas pueda caer hasta la mitad por no tener un funcionamiento adecuado.