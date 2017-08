The examples populate this alert with dummy content

COPA DEL REY El Olot, primer rival en Copa El conjunto catalán eliminó al Olimpic de Xátiva en la tanda de penaltis, 1-1 al final del partido– El partido ante el Alcoyano será el 6 de septiembre en el campo del Olot miércoles, 30 de agosto de 2017 El Olot, consiguió deshacerse a domicilio del Olimpic de Xátiva en la primera eliminatoria de la Copa. Los de Toni Aparicio serán su siguiente rival. El Alcoyano no disputó esta ronda por quedar exento, por lo que el sorteo deparó al Alcoyano al ganador de esta eliminatoria. El partido se jugará el día 6 de septiembre en Olot, será la segunda eliminatoria de Copa del Rey a partido único. El que pase volverá a jugar otra eliminatoria a sorteo puro entre los equipo de Segunda B y Tercera que queden, será la definitiva antes de enfrentarse a un equipo de Champions o Europa League.