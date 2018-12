The examples populate this alert with dummy content

FIESTA DEPORTIVA El Onil será el invitado al XII All Star de la liga local de baloncesto El evento tendrá lugar el 23 de diciembre en el pabellón Paulas a partir de las 9 horas jueves, 13 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Liga Local de Baloncesto tiene previsto celebrar el 23 de diciembre a partir de las 9 horas en el pabellón Paulas la XII edición del All Star X Memorial Quico Córcoles. El partido central de este evento enfrentará a un combinado de jugadores de la liga local contra el sénior autonómico del CD Onil a las 11 horas. A las 9 tendrá lugar el primer partido de la mañana en el que el Apas-Panadería Sofía-Eatgreen será el protagonista. Los veteranos de este equipo con cerca de tres décadas en la liga con diferentes denominaciones, se enfrentarán a los jugadores actuales. En medio de estos dos partidos tendrá lugar el tradicional concurso de triples a partir de las 10 horas con la final en el descanso del choque estrella. Participará un jugador de cada uno de los 13 equipos de la liga local más tres del CD Onil.