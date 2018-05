El orgullo en juego, que no es poco

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/05/2018)

El derbi del domingo entre Ontinyent y Alcoyano estará marcado por la diferencia de objetivos entre los dos equipos. A principio de temporada el guión no era este ni mucho menos, es más, muchos pensaban que la última jornada en El Clariano podría ser definitiva con algo en juego. Pero nada más lejos de la realidad. Es el equipo valenciano el que se está jugando mucho, Copa del Rey o incluso play off de ascenso si se cumplen un par de resultados.

El derbi comenzó con la convocatoria el miércoles de un rueda de prensa conjunta entre las dos entidades, alcaldes, presidentes y entrenadores hablaron de un partido donde se pidió que las aficiones disfrutasen del partido más allá del resultado.

Esta situación ha provocado muchas reacciones a favor y en contra que han quedado zanjadas por parte de Mario Barrera el cual dice que, “este tipo de eventos es muy normal que se hagan, yo los he vivido en otros equipos o en derbis como Hércules y Elche. Nosotros vamos a competir sin lugar a dudas, no estoy de acuerdo con lo que se dice que no nos jugamos nada, aquí hay mucho futuro en juego, muchos no saben su futuro y lo tienen que seguir dando todo en cada partido”, aseguró.

El técnico lo tiene tan claro que no hará muchos cambios con respeto a los habituales por “respeto a la competición, tengo que poner lo mejor que tenga para ganar, ya me gustaría dar el premio a otros jugadores pero no podemos desvirtuar la competición”, señaló.

Sólo tendrá las bajas de Tomás Ruso y Eldín, el resto, alguna duda, pero los que seguro no estarán serán estos dos. Por parte del conjunto del Ontinyent, jugará en su campo con un campo lleno y con la intención de ganar y esperar. El preparador Vicente Parras, pide calma. “Que a nadie se le olvide que no hemos ganado todavía, no dependemos de nosotros, pero creo que si sumamos los tres puntos estaremos muy cerca de conseguir el premio gordo. Siempre con el respeto que se merece el Alcoyano, si yo estuviese en su situación vendría a El Clariano a ganar. Si no nos metemos será culpa nuestra, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para ganar, porque sería una pena que se diesen los resultados y que nosotros no lo aprovechásemos”, destacó.

El encuentro será el domingo a las 18.00 horas, en horario unificado, el árbitro del partido será el andaluz, Artacho Cobo. Este partido como siempre lo podrán seguir en directo desde las 17.45 horas en el 1485 de OM, 100.8 fm , App Ser o en esta misma web.