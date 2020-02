The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA El Orquesta de la Diputación roza el lleno en el Teatre Calderón Bajo la dirección de Josep Vicent repasó algunas de las bandas sonoras más populares como las de Star Wars o Piratas del Caribe, así como la de la serie Juego de Tronos lunes, 24 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La Orquesta del Auditorio de la Diputación de Alicante. ADDA Sinfónica, estuvo muy cerca de llenar el Teatre Calderón en su actuación del sábado 22 con Josep Vicent como director titular. La ADDA Simfònica hizo un recorrido por algunas de las bandas sonoras más conocidas en su concierto sobre música de cine que fue muy aplaudido y que se completó con proyecciones de estas películas. No faltaron los sones de Superman hasta Star Wars pasando por Piratas del Caribe, El Señor de los anillos, Indiana Jones, E.T. o Harry Potter, así como la sintonía de la famosa serie Juego de Tronos.