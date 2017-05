The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El pabellón b del «Francisco Laporta» llevará el nombre de Miguel Sarasa Los ha anunciado el Alcalde Antonio Francés - La propuesta del gobierno ha sido aprobada por unanimidad la comisión del centro de deportes viernes, 26 de mayo de 2017 La propuesta del Gobierno para que el Pabellón B del Polideportivo Municipal Francisco Laporta, pase a llamarse Pabellón Municipal Miguel Sarasa Lorés, fue aprobada por unanimidad en la Comisión del Centre d’Esports del 17 de mayo y trasladada a la Junta de portavoces. Desde el Gobierno, se destaca que la intensa trayectoria de Miguel Sarasa de más de 40 años vinculada al deporte es un ejemplo de la importancia del asociacionismo por el tejido deportivo de la ciudad. Sarasa ha sido vinculado a todas las grandes conquistas deportivas en Alcoy como la creación del centro de deportes, las 24 horas deportivas o los juegos deportivos municipales. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha declarado: «Miguel es uno de esos alcoyanos que pese a no haber nacido en nuestra ciudad es alcoyano por los cuatro lados para que ama, trabaja y lucha para que Alcoy sea una gran ciudad. Ha impulsado el asociacionismo en muchas entidades deportivas y ha sido una pieza clave para organizar actividades y trabajar por el deporte alcoyano durante más de 40 años. Alcoy debía un reconocimiento a Miguel Sarasa, y con él a todas esas ciudadanas y ciudadanos que creen que su implicación puede mejorar las cosas ». Miguel Sarasa Lorés siempre ha estado vinculado al deporte y, junto a Eduardo Latorre, fue motor de dinamización del deporte alcoyano a principio de los sesenta. Hoy en día, es secretario general del Club Deportivo Santa Lucía Alcoy, cargo que ocupó tras la muerte de Eduardo Latorre, adquiriendo el compromiso de luchar por la integración de los discapacitados en el mundo del deporte y la promoción de deportes minoritarios como el tiro de arco. Sara fue también una de las personas que trabajó para poner los cimientos necesarios para la creación de la Fundación Pública Municipal Centro de Deportes. Creado en 1979, el centro de deportes fue una auténtica revolución en la gestión deportiva para la época, y a día, de hoy, sigue siendo una herramienta básica para que Alcoy sea una ciudad puntera en materia deportiva. Desde el año 1979 y hasta la fecha, siempre ha estado vinculado a comisiones, asambleas y equipos directivos del Centre d’esports, que ya le concedió la insignia de Oro. Impulsor de las 24 horas deportivas, en los años 70 y principios de los 80, fue responsable de la organización de los juegos deportivos municipales. Su vinculación con el deporte también se ha centrado en la educación, y ha participado del equipo directivo del colegio San Roque, además de ser profesor de educación física en los institutos de Cotes Baixes y Batoy.