EXPOSICIÓN El pacte del pouet en la Fundación Mutua Levante El cuadro de grandes dimensiones de José Borrell es el protagonista de la exposición de Mutua Levante para el mes de abril junto al cartel de fiestas del año pasado del mismo autor miércoles, 10 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (10/04/2019) La Fundación Mutua Levante tiene en su sala expositiva en la Plaza de España, a lo largo del mes de abril, una propuesta de grandes dimensiones. Se trata del cuadro El pacte del pouet, obra del artista José Borrell. El pintor ha reflejado el histórico acuerdo entre Al-Azraq y el infante Alfonso, hijo de Jaume I. Borrell junto a Xavi Cortés, en representación de la Fundación, han estado en los estudios de Radio Alcoy para presentar esta propuesta, que también incluye el cartel de fiestas del año pasado, obra del mismo autor, así como de los bocetos previos a la creación de la obra de grandes dimensiones. Además este jueves 11 por la tarde habrá una conferencia del historiador Just Sellés sobre la figura de Al-Azraq con el cuadro como principal testigo.