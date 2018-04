The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN El Pacto comarcal por el Empleo inserta a 147 personas en un semestre La segunda fase se centra en ajustar la oferta de FP a las necesidades de las empresas viernes, 13 de abril de 2018 El Pacto por el Empleo de L'Alcoià, El Comtat, La Foia de Castalla y La Vall d'Albaida ha hecho balance de sus primeras acciones, que han conseguido insertar en el mercado laboral a 147 personas, el 27% de cuantas utilizaron el nuevo servicio de orientación. La segunda fase, dotada de 178.500 euros, se centrará en un análisis de la oferta de Formación Profesional para ajustar a las necesidades de las empresas. "Las industrias necesitan trabajadores cualificados y en los jóvenes no hay demanda para formarse", ha resumido de forma muy clara el director de la patronal de Ibi, Ibiae, Héctor Torrente, para exponer el problema detectado por el diagnóstico que los técnicos han realizado en la primera fase del plan. En la misma línea, la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, Manuela Pascual, ha añadido que "nuestro territorio es industrial y la Formación Profesional debe estar acorde". Las patronales, junto a los sindicatos y los ayuntamientos de Alcoy, Ontinyent e Ibi sustentan el pacto firmado en noviembre de 2016. El alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha señalado que una de las líneas de actuación este año es crear un "foro territorial de Formación Profesional" que corrija el desajuste advertido. El pacto busca erradicar la lacra del paro a través de la formación y del desarrollo de la industria 4.0. Según el secretario comarcal de UGT, Ismael Senent, este modelo "ya es el presente y debemos adaptarnos mediante la formación". El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha expuesto los resultados de las primeras acciones del plan, en las que el Servicio Valenciano de Empleo destinó 220.000 euros. Destaca el elevado grado de inserción laboral en el sistema de orientación: 147 de 531 personas atendidas entre enero y junio del pasado año. "Un éxito", ha dicho Francés, que también ha subrayado la creación de un banco de naves para ofrecerlas a empresas e inversores y la elaboración de una guía de recursos sobre emprendimiento que ofrece el territorio. El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, ha valorado la colaboración entre los municipios, que ha derivado en el primer pacto de carácter supraprovincial. "Debemos ser capaces de reinventarnos con proyectos eficaces y debemos lograrlo adaptando la Formación Profesional", ha manifestado. El secretario general de la patronal de La Vall d'Albaida (Coeval) ha citado como ejemplo de buen resultado de la colaboración entre comarcas la puesta en marcha del plan de mejora de polígonos industriales, que dejó 12 millones de euros en la zona.