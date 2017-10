The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El pacto por el empleo alerta de la falta de la formación en nuevas tecnologias El diagnostico realizado para implementar medidas que mejoren la empleabilidad en L'Alcoià, El Comtat y Vall d'Albaida denota la falta de conocimientos en la industria 4.0 miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El pacto territorial por el empleo puesto en marcha hace un año para impulsar la creación de empleo en la comarca concluye su diagnóstico sobre la situación laboral de la comarca, con la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores. El primer diagnóstico, realizado a partir de encuestas, denota las carencias de trabajadores y empleadores en nuevas tecnologías. Manuela Pascual, secretaria comarcal de CCOO, ha avanzado en La Hora de la Economía de Radio Alcoy este dato sobre el estudio iniciado tras la firma del pacto hace ahora un año y que en breve se presentará de manera oficial. "Tenemos la industria 4.0 y otras necesidades de trabajos que cubrir en esta linea". El presidente de FEDAC, la Federación de Empresarios de L'Alcoià y El Comtat, Pablo de Gracia, coincide en que la población susceptible de ser empleada carece de los conocimientos en nuevas tecnologías. "Estamos en un entorno diferente con innovaciones tecnológicas que no se dan en la formación reglada". El pacto territorial por el empleo engloba a 10 ayuntamientos de la comarca y una población de entre 25 y 45 años. El estudio final agrupará las demandas y ofertas de perfiles a fin de poner en marcha acciones específicas y de base territorial con las que mejorar la empleabilidad.